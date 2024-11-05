Ньюкасл націлився на трансфер нападника Арсенала

Нападник лондонського Арсенала Габріель Жезус потрапив у сферу інтересів Ньюкасла, який шукає заміну форварду Александеру Ісаку.

Про це повідомляє Fichajes.

Ісак може покинути клуб у зимове трансферне вікно, тому "сороки" активізувалися у пошуках його заміни. Зокрема їх зацікавив бразильський нападник Габріель Жезус, який продемонстрував свої здібності як у Манчестер Сіті, так і в Арсеналі.

Попри те, що бразилець є ключовим гравцем у системі Мікеля Артети, він не є незамінним, і Ньюкасл вважає, що відповідна пропозиція може переконати як гравця, так і лондонський клуб розглянути можливість зміни.

За інформацією джерела, "каноніри" зможуть відпустити нападника за 65 млн фунтів. У поточному сезоні на його рахунку відзначився 1 голом та 1 асистом у 13 матчах.

Раніше повідомлялося, що Арсенал хоче підписати форварда Ньюкасла Ісака.