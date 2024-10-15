Ньюкасл може втратити ключового форварда

Ньюкасл може наступного літа продати свого ключового форварда Александера Ісака.

Про це повідомляє TalkSport.

Наразі Ньюкасл та Ісак ведуть переговори щодо нового контракту. 25-річний швед вимагає підвищення зарплати, а також хоче включити в угоду клаусулу, тому домовитися сторонам поки що не вдається.

Якщо прогресу в переговорах не буде – Ісак може покинути Ньюкасл влітку 2025 року. Арсенал пильно слідкує за ситуацією і готовий втрутитися у боротьбу за гравця збірної Швеції. Також у шортлисті лондонського клубу присутнє ім’я Беньяміна Шешко з РБ Лейпциг.

Поточний контракт Ісака розрахований до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 75 мільйонів євро. У нинішньому сезоні на рахунку форварда 1 гол і 1 асист в 6 матчах за Ньюкасл в усіх турнірах.

У вересні повідомлялося про те, що Ньюкасл хоче підписати 17-річного грузина Вахтанга Салію.