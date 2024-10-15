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Ньюкасл може втратити ключового форварда

Олег Дідух — 15 жовтня, 19:20
Ньюкасл може втратити ключового форварда
Александер Ісак

Ньюкасл може наступного літа продати свого ключового форварда Александера Ісака.

Про це повідомляє TalkSport.

Наразі Ньюкасл та Ісак ведуть переговори щодо нового контракту. 25-річний швед вимагає підвищення зарплати, а також хоче включити в угоду клаусулу, тому домовитися сторонам поки що не вдається.

Якщо прогресу в переговорах не буде – Ісак може покинути Ньюкасл влітку 2025 року. Арсенал пильно слідкує за ситуацією і готовий втрутитися у боротьбу за гравця збірної Швеції. Також у шортлисті лондонського клубу присутнє ім’я Беньяміна Шешко з РБ Лейпциг.

Поточний контракт Ісака розрахований до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 75 мільйонів євро. У нинішньому сезоні на рахунку форварда 1 гол і 1 асист в 6 матчах за Ньюкасл в усіх турнірах.

У вересні повідомлялося про те, що Ньюкасл хоче підписати 17-річного грузина Вахтанга Салію.

Арсенал (Лондон) Ньюкасл Александер Ісак

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