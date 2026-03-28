Кілька основних гравців Ньюкасла влітку можуть покинути команду: ЗМІ дізналися причину

Олексій Мурзак — 28 березня 2026, 22:51
Ньюкасл влітку ризикує втратити декількох гравців основи.

Про це повідомив колишній виконавчий директор Евертона, Астон Вілли та Абердіна Кіт Вайнесс, слова якого наводить FootballInsider.

Йдеться про форвардів Ентоні Гордона та Ніка Вольтемаде, а також про хавбека Бруно Гімараєша.

Всі троє можуть залишити команду у тому випадку, якщо за підсумками поточного сезону вона на зможе кваліфікуватися у єврокубки-2026/27.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні півзахисника Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі.

Як відомо, після 31 туру АПЛ "сороки" йдуть 12-ми в турнірній таблиці, маючи в активі 31 бал. 

