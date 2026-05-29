Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Захисник Ньюкасла перейде у Вулвергемптон, який вилетів до Чемпіоншипу

Володимир Слюсарь — 29 травня 2026, 18:37
Захисник Ньюкасла перейде у Вулвергемптон, який вилетів до Чемпіоншипу
Кіран Тріпп'єр
Maxppp

Захисник англійського Ньюкасл Кіран Тріпп'єр перейде до Вулвергемптона як вільний агент.

Про це повідомляє репортер Sky Sports Кіт Дауні.

Угода передбачає дворічний контракт з опцією продовження на третій рік. Чинний контракт англійця розрахований до 30 червня 2026 року.

Підписання гравця залежить від результатів медичного огляду, який відбудеться після повернення Тріпп'єра з сімейної відпустки наступного тижня.

У поточному сезоні 35-річний захисник зіграв у 37 матчах, де віддав 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його в 2,5 мільйонів євро.

Зазначимо, що Вулвергемптон завершив сезон-2025/26 Анлійської Прем'єр-ліги на останньому місці, а тому вилетів до нижчої ліги – Чемпіоншипу.

Нагадаємо, що керівництво англійського Ньюкасл готує масштабну кадрову перебудову, за результатами якої склад команди наприкінці поточного сезону можуть залишити одразу семеро гравців.

Вулвергемптон Ньюкасл Кіран Тріпп'єр

Вулвергемптон

Перервав рекорд Італії, подарував казку ЛАСКу – і все через біль: неймовірна історія Саші Калайджича
Вулвергемптон – Тоттенгем: чи прогнозують букмекери першу перемогу "шпор" в АПЛ у 2026 році
Вулвергемптон – Тоттенгем. Де та коли дивитися матч 34 туру АПЛ
Вест Гем завдяки дублям Мавропаноса та Кастельяноса розгромив Вулвергемптон у 32 турі АПЛ
Брентфорд з Ярмолюком зіграв результативну нічию з Вулвергемптоном в АПЛ

Останні новини