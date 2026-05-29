Захисник Ньюкасла перейде у Вулвергемптон, який вилетів до Чемпіоншипу

Захисник англійського Ньюкасл Кіран Тріпп'єр перейде до Вулвергемптона як вільний агент.

Про це повідомляє репортер Sky Sports Кіт Дауні.

Угода передбачає дворічний контракт з опцією продовження на третій рік. Чинний контракт англійця розрахований до 30 червня 2026 року.

Підписання гравця залежить від результатів медичного огляду, який відбудеться після повернення Тріпп'єра з сімейної відпустки наступного тижня.

У поточному сезоні 35-річний захисник зіграв у 37 матчах, де віддав 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його в 2,5 мільйонів євро.

Зазначимо, що Вулвергемптон завершив сезон-2025/26 Анлійської Прем'єр-ліги на останньому місці, а тому вилетів до нижчої ліги – Чемпіоншипу.

Нагадаємо, що керівництво англійського Ньюкасл готує масштабну кадрову перебудову, за результатами якої склад команди наприкінці поточного сезону можуть залишити одразу семеро гравців.