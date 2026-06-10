Ньюкасл підписав талановитого французького воротаря

20-річний французький голкіпер Реймса Евен Жауен став гравцем Ньюкасла.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Умови трансферу та терміни дії контракту не розголошуються. Проте, за інформацією ЗМІ, угода Жауена з Ньюкасом розрахована на п'ять років – до літа 2031 року. Трансфер 20-річного француза обійшовся "сорокам" у 27 мільйонів євро.

Жауен перейшов у Реймс у 2023 році на правах вільного агента з Генгама. Після цього відправлявся у оренди в Родез і Дюнкерк. Провів 6 матчів за молодіжні збірні Франції різних вікових категорій.

Підписання Жауена – один із кроків радикальної перебудови складу Ньюкасла, яку керівництво клубу запланувало на поточне літнє трансферне вікно. Очікується, що клуб покинуть 7 гравців.