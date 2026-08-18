Ньюкасл націлився на півзахисника Манчестер Сіті

24-річний півзахисник Манчестер Сіті Ніко Гонсалес перебуває у сфері інтересів Ньюкасла.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, "сороки" шукають гравця на ланку півзахисту після того, як команду покинули Сандро Тоналі та Бруну Гімарайнш. Сам Гонсалес не поспішає з переходом в іншу команду, оскільки ще хоче показати себе в складі "містян".

Зауважимо, що Гонсалес доєднався до Манчестер Сіті з Порту ще в лютому минулого року, коли командою керував Жузеп Гвардіола.

У сезоні-25/26 іспанець відіграв у внутрішньому чемпіонаті 25 матчів, у яких відзначився 1 голом.

Нагадаємо, що напередодні манчестерський колектив покинув зірковий хавбек Родрі. Переможець чемпіонату світу-2026 у складі Іспанії перейшов до каталонської Барселони.