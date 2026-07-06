Монако призначив нового головного тренера

Колишній головний тренер Фламенго Філіпе Луїс очолив Монако.

Про це повідомила пресслужба клубу Ліги 1.

Сторони підписали контракт до червня 2028 року.

40-річний фахівець очолював Фламенго клуб із вересня 2024‑го по березень 2026‑го, поки його не звільнили через три місяці після підписання нового контракту. Він привів клуб до перемог у чемпіонаті Бразилії та Копа Лібертадорес 2025 року.

На посаді головного тренера Монако Луїс змінив Себастьяна Поконьолі, який очолював команду з жовтня минулого року. "Монегаски" завершили сезон 7-ми в Лізі 1.

Напередодні Іспанський вінгер Барселони Ансу Фаті став повноцінним гравцем Монако.