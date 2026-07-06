Монако призначив нового головного тренера
Філіпе Луїс
Монако
Колишній головний тренер Фламенго Філіпе Луїс очолив Монако.
Про це повідомила пресслужба клубу Ліги 1.
Сторони підписали контракт до червня 2028 року.
40-річний фахівець очолював Фламенго клуб із вересня 2024‑го по березень 2026‑го, поки його не звільнили через три місяці після підписання нового контракту. Він привів клуб до перемог у чемпіонаті Бразилії та Копа Лібертадорес 2025 року.
На посаді головного тренера Монако Луїс змінив Себастьяна Поконьолі, який очолював команду з жовтня минулого року. "Монегаски" завершили сезон 7-ми в Лізі 1.
Напередодні Іспанський вінгер Барселони Ансу Фаті став повноцінним гравцем Монако.