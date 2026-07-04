Чемпіона Франції не допустили до нового сезону: за клуб виступав син Кличка

Чинний чемпіон Франції з баскетболу Монако не братиме участі в національній першості сезону-2026/27.

Про це повідомляє Eurohoops.

Таке рішення ухвалила Національна баскетбольна ліга Франції через "недостатні гарантії економічної життєздатності" клубу.

Ба більше, "монегасків" не допустили навіть до другого дивізіону. У лізі повідомили, що фінансовий контролюючий орган (DNCCG), який перевіряв поточний фінансовий стан клубу та бюджет на наступний сезон, не отримав достатніх гарантій для участі Монако у професійних змаганнях.

Очікується, що клуб оскаржить це рішення у Французькій федерації баскетболу. Якщо апеляцію буде подано, остаточний вердикт мають оголосити 20 липня.

Попри це, Монако наразі залишається у списку учасників Єврокубку сезону-2026/27.

Минулого сезону команда оформила історичний квадрупл, вигравши Суперкубок Франції, Кубок лідерів, чемпіонат країни та Кубок Франції.

Після відходу грецького фахівця Вассіліса Спануліса команду у сезоні-2025/26 очолював українець Сергій Гладир, який вдруге став чемпіоном Франції.

Також у складі Монако минулого сезону дебютував український центровий Максим Кличко – син легендарного боксера Віталія Кличка. 21-річний баскетболіст провів за основну команду п'ять матчів у чемпіонаті Франції.