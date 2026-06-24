Тренер збірної України вдруге став чемпіоном Франції

Асистент головного тренера збірної України Сергій Гладир став чемпіоном Франції у складі Монако.

Про це повідомляє офіційний сайт "монегасків".

Український фахівець керував командою в статусі головного тренера в матчах національної першості після відходу Васіліса Спануліса.

У фінальній серії "монегаски" поступалися Парижу – спочатку 0:1, а потім 1:2, однак зуміли переломити хід протистояння та виграли два наступні матчі, здобувши чемпіонський титул.

У вирішальному поєдинку Монако здійснило вражаючий камбек. Команда поступалася супернику 10 очками у заключній чверті, але зуміла переломити хід зустрічі та здобула перемогу з рахунком 101:92. Таким чином, монегаски після річної перерви повернули собі звання чемпіонів Франції.

БК Монако

Сергій Гладир працює у тренерському штабі Монако з 2020 року. За цей час клуб двічі ставав чемпіоном Франції, один раз здобув срібні медалі, виграв Кубок Франції, тріумфував у Єврокубку та посів третє місце в Євролізі.

Нагадаємо, що під час ігрової кар'єри Гладир виступав за Монако з 2015 по 2019 рік. У його складі українець тричі ставав переможцем Кубку французької Ліги (2016, 2017, 2018), а у 2017 році отримав нагороду MVP – найціннішого гравця турніру.

Раніше повідомлялося, що український наставник Капфенберг Буллз Клим Артамонов став найкращим тренером чемпіонату Австрії та привів привів свою команду до чемпіонського титулу.