Ньюкасл спробує придбати гравця Баварії, який відмовляється продовжувати контракт з клубом

Ньюкасл зацікавився у трансфері вінгера мюнхенської Баварії Лероя Сане.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

У випадку, якщо 29-річний німецький футболіст покине Баварію, пріоритетним варіантом для нього є переїзд до Англійської Прем'єр-ліги.

За інформацію джерела, агент гравця активно вивчає можливі варіанти продовження кар'єри свого клієнта саме в АПЛ, де Сане вже мав досвід виступів, захищаючи кольори Манчестер Сіті.

Чинний контракт Сане закінчується в червні 2025 року. У нинішньому сезоні Лерой взяв участь у 43 матчах Баварії в усіх турнірах, записавши на свій рахунок 13 голів та п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що вже чинний чемпіон Бундесліги сезону 2024/25 провалив переговори з атакувальним півзахисником щодо нового контракту.