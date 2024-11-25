Вест Гем шокував Ньюкасл на Сент-Джеймс Парк
Сьогодні, 25 листопада, відбувся заключний матч 12 туру АПЛ, в якому Ньюкасл вдома поступився Вест Гему.
Зустріч завершилась з рахунком 0:2.
Лондонський клуб відкрив рахунок після подачі кутового на 10-й хвилині гри. Томаш Соучек з району одинадцятиметрової позначки головою переправив м'яч у сітку воріт.
У другій половині гри гості змогли подвоїти перевагу. Аарон Ван-Біссака скористався передачею Джеррода Боуена та влучно пробив у кут воріт.
Ньюкасл попри поразку посідає 10-ту сходинку в турнірній таблиці АПЛ з 18 очками в активі. Вест Гем йде 14-м з 15 балами.
Чемпіонат Англії – АПЛ
12 тур, 24 листопада
Ньюкасл – Вест Гем 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 10 Соучек, 0:2 – 53 Ван-Біссака
У наступному турі Вест Гем прийме Арсенал (30 листопада), а Ньюкасл на виїзді зустрінеться з Крістал Пелес.
Нагадаємо, сенсацією туру стала центральна зустріч, у якій Тоттенгем розгромив Манчестер Сіті.