Вест Гем шокував Ньюкасл на Сент-Джеймс Парк

Сьогодні, 25 листопада, відбувся заключний матч 12 туру АПЛ, в якому Ньюкасл вдома поступився Вест Гему.

Зустріч завершилась з рахунком 0:2.

Лондонський клуб відкрив рахунок після подачі кутового на 10-й хвилині гри. Томаш Соучек з району одинадцятиметрової позначки головою переправив м'яч у сітку воріт.

У другій половині гри гості змогли подвоїти перевагу. Аарон Ван-Біссака скористався передачею Джеррода Боуена та влучно пробив у кут воріт.

Ньюкасл попри поразку посідає 10-ту сходинку в турнірній таблиці АПЛ з 18 очками в активі. Вест Гем йде 14-м з 15 балами.

Чемпіонат Англії – АПЛ

12 тур, 24 листопада

Ньюкасл – Вест Гем 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 10 Соучек, 0:2 – 53 Ван-Біссака

У наступному турі Вест Гем прийме Арсенал (30 листопада), а Ньюкасл на виїзді зустрінеться з Крістал Пелес.

Нагадаємо, сенсацією туру стала центральна зустріч, у якій Тоттенгем розгромив Манчестер Сіті.