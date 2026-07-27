Ньюкасл продовжив контракт з одним із лідерів півзахисту

Ньюкасл оголосив про підписання нового контракту з одним із лідерів команди Гарві Барнсом.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Про точні терміни нової угоди не розголошується, водночас зазначено, що вона довгострокова. Попередній контракт Барнса з "сороками" був чинним ще 2 роки.

Півзахисник приєднався до клубу з Лестера влітку 2023 року. З того часу він зіграв 120 матчів у всіх турнірах, у яких забив 30 голів, а минулий сезон став для гравця найрезультативнішим у кар'єрі – 16 голів у 57 поєдинках.

Напередодні Ньюкасл підписав півзахисника Монако, водночас клуб влітку може покинути хавбек збірної Бразилії Бруну Гімараеш.