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Ньюкасл продовжив контракт з одним із лідерів півзахисту

Олексій Мурзак — 27 липня 2026, 21:55
Ньюкасл продовжив контракт з одним із лідерів півзахисту
Гарві Барнс
Getty Images

Ньюкасл оголосив про підписання нового контракту з одним із лідерів команди Гарві Барнсом.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Про точні терміни нової угоди не розголошується, водночас зазначено, що вона довгострокова. Попередній контракт Барнса з "сороками" був чинним ще 2 роки.

Півзахисник приєднався до клубу з Лестера влітку 2023 року. З того часу він зіграв 120 матчів у всіх турнірах, у яких забив 30 голів, а минулий сезон став для гравця найрезультативнішим у кар'єрі – 16 голів у 57 поєдинках.

Напередодні Ньюкасл підписав півзахисника Монако, водночас клуб влітку може покинути хавбек збірної Бразилії Бруну Гімараеш.

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