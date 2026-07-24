Ньюкасл підписав опорного хавбека Монако

Французький опорний півзахисник Монако Аладжі Бамба став гравцем Ньюкасла.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт розрахований на 5 років – до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 35,5 мільйона євро. У складі Ньюкасла 20-річний хавбек гратиме під 8-м номером.

В сезоні-2025/26 Бамба провів на клубному рівні 28 матчів, у яких відзначився трьома результативними передачами. Він перебував у системі "Монегасків" з липня 2021 року. За цей час виграв Кубок юнацького чемпіонату Франції U-19.

За спиною в молодого хавбека 21 матч за різні вікові склади своєї національної збірної (7 поєдинків – за U-20, 9 поєдинків – за U-19 та 5 поєдинків – за U-18).

Раніше повідомлялося про те, що Ньюкасл може покинути Бруну Гімараеш.