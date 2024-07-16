Керівництво Ньюкасла не збирається відпускати головного тренера в збірну Англію

Виконавчий директор Ньюкасла Даррен Ілс заявив, що клуб не збирається відпускати головного тренера Едді Гау в збірну Англії.

Слова функціонера цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми будемо боротися за те, щоб він залишився в клубі. Для нас Гау є саме тією людиною, яка підходить для проєкту, який ми реалізуємо в Ньюкасл Юнайтед, і саме тому ми налаштовані на довгострокову угоду з ним. Ми любимо його", — сказав Ілс.

⚪️⚫️ Newcastle CEO Darren Eales on Eddie Howe as option for England job: “For sure we’d fight to keep him at the club”.



“For us, he is exactly the right man for the project we are on at Newcastle United and that is why we are committed to a long-term deal with him. We love him”. pic.twitter.com/OZzfjLGwEB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024

Напередодні стало відомо, що Едді Гау увійшов до переліку кандидатів на заміну головному тренеру збірної Англії Гарету Саутгейту, який залишив свою посаду.

Нагадаємо, що Гау очолив Ньюкасл у 2021 році після придбання клубу Суверенним фондом Саудівської Аравії.