Керівництво Ньюкасла не збирається відпускати головного тренера в збірну Англію
Виконавчий директор Ньюкасла Даррен Ілс заявив, що клуб не збирається відпускати головного тренера Едді Гау в збірну Англії.
Слова функціонера цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Ми будемо боротися за те, щоб він залишився в клубі. Для нас Гау є саме тією людиною, яка підходить для проєкту, який ми реалізуємо в Ньюкасл Юнайтед, і саме тому ми налаштовані на довгострокову угоду з ним. Ми любимо його", — сказав Ілс.
Напередодні стало відомо, що Едді Гау увійшов до переліку кандидатів на заміну головному тренеру збірної Англії Гарету Саутгейту, який залишив свою посаду.
Нагадаємо, що Гау очолив Ньюкасл у 2021 році після придбання клубу Суверенним фондом Саудівської Аравії.