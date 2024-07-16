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Керівництво Ньюкасла не збирається відпускати головного тренера в збірну Англію

Станіслав Лисак — 16 липня, 20:47
Керівництво Ньюкасла не збирається відпускати головного тренера в збірну Англію

Виконавчий директор Ньюкасла Даррен Ілс заявив, що клуб не збирається відпускати головного тренера Едді Гау в збірну Англії.

Слова функціонера цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми будемо боротися за те, щоб він залишився в клубі. Для нас Гау є саме тією людиною, яка підходить для проєкту, який ми реалізуємо в Ньюкасл Юнайтед, і саме тому ми налаштовані на довгострокову угоду з ним. Ми любимо його", — сказав Ілс.

Напередодні стало відомо, що Едді Гау увійшов до переліку кандидатів на заміну головному тренеру збірної Англії Гарету Саутгейту, який залишив свою посаду.

Нагадаємо, що Гау очолив Ньюкасл у 2021 році після придбання клубу Суверенним фондом Саудівської Аравії.

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