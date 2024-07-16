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Визначилися 4 кандидати на посаду тренера збірної Англії

Игорь Чернявский — 16 липня, 15:00
Визначилися 4 кандидати на посаду тренера збірної Англії

Футбольна асоціації Англії (ФА) склала список тренерів, які розглядаються як потенційні наступники Гарета Саутгейта на посаді головного тренера національної збірної.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, високопосадовці ФА є великими шанувальниками Грема Поттера, який перебуває без роботи з квітня 2023 року, коли був звільнений з Челсі. Також у шортлисті фігурує ім’я ще одного екстренера Челсі Маурісіо Почеттіно.

Ще один кандидат — головний тренер молодіжної збірної Англії Лі Карслі. Також розглядається наставник Ньюкасла Едді Гау, але його запросити буде складніше, ніж інших претендентів — усе через те, що за розірвання його контракту з клубом доведеться заплатити багатомільйонну компенсацію.

Нагадаємо, Гарет Саутгейт тренував збірну Англії майже 8 років. Під його керівництвом "Три леви" двічі виходили у фінал чемпіонатів Європи — це більше, ніж усі попередні тренери Англії разом узяті. До приходу Гарета був лише переможний фінал домашнього ЧС-1966.

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Гарет Саутгейт

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