Ньюкасл стежить за форвардом Атлетіко

Володимир Варуха — 9 жовтня 2025, 13:04
Александер Серлот
Atletico Madrid

Скаути клубу АПЛ слідкують за форвардом Атлетіко Александром Серлотом.

Про це повідомляє MARCA.

У січні команда може підсилитися, але з урахуванням вже витрачених коштів нові трансфери малоймовірні без продажів.

Одним із кандидатів на вихід є нападник Александер Серлот. Хоча норвежець і відзначився голом у яскравій перемозі над Реалом (5:2), закріпитися в основному складі йому поки не вдалося. За інформацією джерела, саме під час цього матчу за Серлотом спостерігали скаути Ньюкасла.

Також влітку англійський клуб розглядав можливість підписання форварда, але тоді обрав Ніка Вольтемаде та Йоана Віссу. Проте через травми останнього, інтерес до Серлота зберігся.

На рахунку норвежця 8 матчів у поточному сезоні та 2 забитих голи.

Раніше Ньюкасл цікавиться капітаном Барселони.

