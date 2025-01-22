Особливий клуб: Шахін прокоментував своє звільнення з Боруссії Дортмунд

Колишній головний тренер Боруссії Дортмунд Нурі Шахін прокоментував своє звільнення з клубу.

Слова фахівця наводить офіційний сайт "джмелів".

"На жаль, на даному етапі нам не вдалось реалізувати свої амбіції. Я бажаю цьому особливому клубу всього найкращого", – резюмував Шахін.

Нагадаємо, турецький спеціаліст очолив Боруссію влітку 2024 року. З того часу команда зіграла 27 матчів, в яких здобула 12 перемог, зазнала 11 поразок, а ще чотири поєдинки було зіграно внічию.

В останньому для Шахіна матчі на чолі команди, дортмундці програли Болоньї.

Головним претендентом на посаду головного тренера Боруссії вважається Ерік тен Гаг, який на початку сезону залишив Манчестер Юнайтед.

Окрім того, клуб може очолити екстренер Бенфіки.