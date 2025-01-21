Лейпциг та Боруссія Дортмунд зацікавлені в екстренері Бенфіки

Колишній тренер Бенфіки Роджер Шмідт може очолити один з клубів німецької Бундесліги. Наставником цікавляться РБ Лейпциг та Боруссія Дортмунд.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.

Наразі 57-річний фахівець не поспішає з пошуком роботи та хоче почекати до літа. "Бики" зацікавлені у запрошенні Шмідта саме на початку наступного сезону.

Дортмундці навпаки шукають наставника, який міг би замінити Нурі Шахіна, позиція якого в клубі є дуже хиткою. "Джмелі" після поразки від Айнтрахта опустилися на десяту сходинку в Бундеслізі. В останніх 8 матчах дортмундці здобули лише одну перемогу.

🚨👀 It would take significant convincing to persuade Roger #Schmidt to take over a club at this moment.



Borussia Dortmund consider him a very interesting candidate, but Schmidt plans to take on a new club in summer. #BVB



RB Leipzig also hold him in very high regard, making… pic.twitter.com/TD6ogksryp — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 20, 2025

Останнім клубом Роджера Шмідта була Бенфіка, яку він очолював з 2022 по 2024 роки. Під керівництвом німця "орли" виграли чемпіонат та Суперкубок Португалії.

Раніше володар Золотого м'яча 1990 року та ексгравець Баварії, Інтера та Боруссії Менхенгладбах Лотар Маттеус заявив, що колишній наставник збірної Німеччини Йоахім Лев міг би допомогти вийти з кризи Боруссії Дортмунд.