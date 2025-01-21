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Лейпциг та Боруссія Дортмунд зацікавлені в екстренері Бенфіки

Станіслав Лисак — 21 січня 2025, 01:05
Лейпциг та Боруссія Дортмунд зацікавлені в екстренері Бенфіки
Getty Images

Колишній тренер Бенфіки Роджер Шмідт може очолити один з клубів німецької Бундесліги. Наставником цікавляться РБ Лейпциг та Боруссія Дортмунд.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.

Наразі 57-річний фахівець не поспішає з пошуком роботи та хоче почекати до літа. "Бики" зацікавлені у запрошенні Шмідта саме на початку наступного сезону.

Дортмундці навпаки шукають наставника, який міг би замінити Нурі Шахіна, позиція якого в клубі є дуже хиткою. "Джмелі" після поразки від Айнтрахта опустилися на десяту сходинку в Бундеслізі. В останніх 8 матчах дортмундці здобули лише одну перемогу.

Останнім клубом Роджера Шмідта була Бенфіка, яку він очолював з 2022 по 2024 роки. Під керівництвом німця "орли" виграли чемпіонат та Суперкубок Португалії.

Раніше володар Золотого м'яча 1990 року та ексгравець Баварії, Інтера та Боруссії Менхенгладбах Лотар Маттеус заявив, що колишній наставник збірної Німеччини Йоахім Лев міг би допомогти вийти з кризи Боруссії Дортмунд.

Бенфіка Боруссія Дортмунд РБ Лейпциг Шмідт

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