РБ Лейпциг за космічну суму викупив півзахисника у ПСЖ

Німецький РБ Лейпциг викупив у ПСЖ нідерландського півзахисника Хаві Сімонса.

Про це повідомив журналіст Sky Sport Філіп Гінце.

За його інформацією, сума трансферу склала 50 млн євро, однак з урахування бонусів ціна може зрости до 80 млн. Контракт розрахований до 2027 року.

🔴 Done Deal - Xavi hat unterschrieben. Vertrag bis 2027. 50 Mio € + Boni. Kann auf 80 Mio € ansteigen, ist aber unrealistisch. Dafür müssten RB & Xavi alles abräumen, was ihnen vor die Flinte kommt. Verkündung zeitnah. @SkySportDE https://t.co/KHWcMQ86An — Philipp Hinze (@philipphinze24) January 30, 2025

До цього Сімонс грав у німецькому клубі на правах оренди.

У поточному сезоні півзахисник відзначився 5 голами та 4 асистами у 17 матчах.

Раніше повідомлялося, що до Сімонса проявляє інтерес Манчестер Юнайтед.