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РБ Лейпциг за космічну суму викупив півзахисника у ПСЖ

Олексій Мурзак — 30 січня 2025, 16:02
РБ Лейпциг за космічну суму викупив півзахисника у ПСЖ
Хаві Сімонс
IMAGO

Німецький РБ Лейпциг викупив у ПСЖ нідерландського півзахисника Хаві Сімонса.

Про це повідомив журналіст Sky Sport Філіп Гінце.

За його інформацією, сума трансферу склала 50 млн євро, однак з урахування бонусів ціна може зрости до 80 млн. Контракт розрахований до 2027 року.

До цього Сімонс грав у німецькому клубі на правах оренди.

У поточному сезоні півзахисник відзначився 5 голами та 4 асистами у 17 матчах.

Раніше повідомлялося, що до Сімонса проявляє інтерес Манчестер Юнайтед.

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