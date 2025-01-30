РБ Лейпциг за космічну суму викупив півзахисника у ПСЖ
Хаві Сімонс
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Німецький РБ Лейпциг викупив у ПСЖ нідерландського півзахисника Хаві Сімонса.
Про це повідомив журналіст Sky Sport Філіп Гінце.
За його інформацією, сума трансферу склала 50 млн євро, однак з урахування бонусів ціна може зрости до 80 млн. Контракт розрахований до 2027 року.
До цього Сімонс грав у німецькому клубі на правах оренди.
У поточному сезоні півзахисник відзначився 5 голами та 4 асистами у 17 матчах.
Раніше повідомлялося, що до Сімонса проявляє інтерес Манчестер Юнайтед.