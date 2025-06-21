Ноттінгем Форест підписав новий контракт з тренером, який привів клуб до історичних успіхів

Нуну Ешпіріту Санту продовжить тренувати Ноттінгем Форест: клуб та тренер уклали нову угоду.

Про це інформує сайт команди.

Португалець підписав новий контакт з клубом після того, як у сезоні 2024/25 Ноттінгем посів сьоме місце, що стало кращим результатом в АПЛ за останні 30 років. Це дозволить команді Ешпіріту Санту зіграти у Лізі Європи.

Португалець тричі визнавався тренером місяця у минулому сезоні Англійської Прем’єр-Ліги.

"Я радий можливості продовжити нашу подорож у цьому фантастичному футбольному клубі" , – резюмував Нуну Ешпіріту Санту після підписання нового контракту.

Раніше повідомлялося, що Рома розглядала запрошення португальця на посаду головного тренера клубу.