Ноттінгем Форест підписав новий контракт з тренером, який привів клуб до історичних успіхів
Нуну Ешпіріту Санту
АПЛ
Нуну Ешпіріту Санту продовжить тренувати Ноттінгем Форест: клуб та тренер уклали нову угоду.
Про це інформує сайт команди.
Португалець підписав новий контакт з клубом після того, як у сезоні 2024/25 Ноттінгем посів сьоме місце, що стало кращим результатом в АПЛ за останні 30 років. Це дозволить команді Ешпіріту Санту зіграти у Лізі Європи.
Португалець тричі визнавався тренером місяця у минулому сезоні Англійської Прем’єр-Ліги.
"Я радий можливості продовжити нашу подорож у цьому фантастичному футбольному клубі", – резюмував Нуну Ешпіріту Санту після підписання нового контракту.
Раніше повідомлялося, що Рома розглядала запрошення португальця на посаду головного тренера клубу.