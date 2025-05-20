Рома запропонувала контракт тренеру з АПЛ

Новим головним тренером Роми може стати нинішній наставник Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту.

Про це повідомляє Relevo.

За їхньою інформацією, італійський клуб запропонував 51-річному португальському фахівцеві контракт на два роки. Відповідь Нуну на цю пропозицію поки що не відома.

Нагадаємо, наразу Рому очолює Клаудіо Раньєрі, проте наприкінці сезону він свою посаду покине та обійме посаду в менеджменті клубу. Сам Раньєрі бере участь у пошуках нового тренера Роми.

Раніше у ЗМІ з’явилися чутки про те, що Рому влітку може очолити Юрген Клопп, проте агент німецького фахівця цю інформацію спростував.

На даний момент Рома посідає 5 місце у турнірній таблиці Серії А, відстаючи на 1 очко від зони ліги чемпіонів за тур до фінішу чемпіонату.