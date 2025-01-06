Нуль проти п'яти: Дібала нагадав Гендузі, хто має більше чемпіонських титулів

Римське дербі між Ромою та Лаціо завершилось перемогою "вовків" з рахунком 2:0 та сутичкою наприкінці матчу.

Так, колишній нападник Ювентуса Пауло Дібала нагадав Маттео Гендузі, скільки француз має чемпіонських титулів за кар'єру –нуль.

Окрім того, футболіст показав п'ять пальців вболівальникам Лаціо, коли йшов з поля під час заміни. Саме таку кількість перемог у Серії А має аргентинець.

За підсумками штовханини у доданий арбітром час Кастельянос отримав червону картку.

Зазначимо, що після цієї перемоги Клаудіо Раньєрі встановив унікальне досягнення в межах римського дербі.

Окрім того, свою оцінку отримав Артем Довбик від авторитетного статистичного порталу.