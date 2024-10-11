Інсайдер назвав трьох голкіперів, які можуть змінити Ноєра в Баварії
Баварія розпочала шукати наступника легендарного голкіпера Мануеля Ноєра, контракт якого з мюнхенським клубом завершується у червні 2025 року.
За інформацію відомого німецького інсайдера Флоріана Плеттенберга, у списку вже є перші три кандидати.
"Хто може замінити Ноєра в майбутньому? Александер Нюбель, який наразі перебуває в оренді в Штутгарті. Очікується, що він залишиться там до кінця сезону 2025/26, після чого повернеться в Баварію", – написав журналіст у соцмережі X.
Мюнхенський клуб також зацікавлений в інших голкіперах. Зокрема, Плеттенберг називає Йонаса Урбіга з Кельна і Барта Вербрюггена з Брайтона.
Утім, за інформацією інсайдера, не виключено, що Ноєр залишиться в Мюнхені ще на сезон. Перші переговори про новий контракт досвідченого воротаря відбудуться вже цього року.
Раніше повідомлялося, що Баварія планує на літо 2025 року зіркове підсилення складу команди. Розглядаються кандидатури лідерів прямих конкурентів по Бундеслізі – Флоріана Вірца із Баєра та Хаві Сімонса із РБ Лейпциг.