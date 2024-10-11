Інсайдер назвав трьох голкіперів, які можуть змінити Ноєра в Баварії

Баварія розпочала шукати наступника легендарного голкіпера Мануеля Ноєра, контракт якого з мюнхенським клубом завершується у червні 2025 року.

За інформацію відомого німецького інсайдера Флоріана Плеттенберга, у списку вже є перші три кандидати.

"Хто може замінити Ноєра в майбутньому? Александер Нюбель, який наразі перебуває в оренді в Штутгарті. Очікується, що він залишиться там до кінця сезону 2025/26, після чого повернеться в Баварію", – написав журналіст у соцмережі X.

Мюнхенський клуб також зацікавлений в інших голкіперах. Зокрема, Плеттенберг називає Йонаса Урбіга з Кельна і Барта Вербрюггена з Брайтона.

Утім, за інформацією інсайдера, не виключено, що Ноєр залишиться в Мюнхені ще на сезон. Перші переговори про новий контракт досвідченого воротаря відбудуться вже цього року.

🚨🆕 First concrete talks regarding an extension of Manuel #Neuer’s expiring contract at FC Bayern are set to take place this year ✔️



Meanwhile, Alexander #Nübel, currently on loan in Stuttgart until 2026, is still planned as his successor.



In addition, Bayern are also… pic.twitter.com/hrTyIIKJgC — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 11, 2024

Раніше повідомлялося, що Баварія планує на літо 2025 року зіркове підсилення складу команди. Розглядаються кандидатури лідерів прямих конкурентів по Бундеслізі – Флоріана Вірца із Баєра та Хаві Сімонса із РБ Лейпциг.