Ноєр оцінив імовірність продовження контракту з Баварією

Основний голкіпер мюнхенської Баварії Мануель Ноєр оцінив імовірність продовження свого контракту з чемпіонами Німеччини.

Слова 40-річного ветерана наводить Фабріціо Романо.

"Я насолоджуюся грою за цю команду та роботою з цим тренерським штабом. Для мене важливо, яка динаміка в команді. Все можливо", – заявив досвідчений воротар.

Ноєр виступає за Баварію з літа 2011 року. Його контракт діє до кінця червня поточного року.

У нинішньому сезоні на рахунку Ноєра 31 матч за Баварію в усіх турнірах, у яких він пропустив 30 голів і 10 разів залишив свої ворота недоторканими. Напередодні Ноєра визнали найкращим гравцем матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (виїзна перемога 2:1).