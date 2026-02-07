Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Баварія запропонувала новий контракт легенді клубу

Олександр Булава — 7 лютого 2026, 12:48
Баварія запропонувала новий контракт легенді клубу
Мануель Ноєр
Баварія

39-річний голкіпер Баварії Мануель Ноєр отримав пропозицію від клубу щодо нового контракту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Воротарю запропонували пролонгувати угоду до 2027 року. Мюнхенці наразі очікують відповідь від Нойєра щодо цієї пропозиції. Чинний контракт гравця завершується цього літа.

Нагадаємо, голкіпер перейшов у Баварію влітку 2011 року з Шальке і є капітаном клубу з 2017 року. Він двічі вигравав потрійний трофей Бундесліги, Кубку Німеччини і Ліги чемпіонів (2013 і 2020), а також тріумфував у Клубному чемпіонаті світу ФІФА і Суперкубку УЄФА в обидва ці роки.

39-річний гравець 12 разів вигравав Бундеслігу, шість разів Кубок Німеччини й вісім разів Суперкубок.

У поточному сезоні Ноєр зіграв на клубному рівні 25 матчів у всіх турнірах, з яких сім відіграв "на нуль".

Напередодні вінгер Серж Гнабрі підписав новий контракт з Баварією.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Мануель Ноєр Баварія Мюнхен

Мануель Ноєр

Ноєр достроково завершив 2025 рік через травму
Ноєр назвав умову продовження контракту з Баварією
Побачимо, що принесе час: спортдиректор Баварії –про новий контракт Ноєра
"Вічний" наступник Ноєра не хоче йти в чергову оренду з Баварії
Баварія може продовжити контракт з Ноєром

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік