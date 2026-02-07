Баварія запропонувала новий контракт легенді клубу

39-річний голкіпер Баварії Мануель Ноєр отримав пропозицію від клубу щодо нового контракту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Воротарю запропонували пролонгувати угоду до 2027 року. Мюнхенці наразі очікують відповідь від Нойєра щодо цієї пропозиції. Чинний контракт гравця завершується цього літа.

Нагадаємо, голкіпер перейшов у Баварію влітку 2011 року з Шальке і є капітаном клубу з 2017 року. Він двічі вигравав потрійний трофей Бундесліги, Кубку Німеччини і Ліги чемпіонів (2013 і 2020), а також тріумфував у Клубному чемпіонаті світу ФІФА і Суперкубку УЄФА в обидва ці роки.

39-річний гравець 12 разів вигравав Бундеслігу, шість разів Кубок Німеччини й вісім разів Суперкубок.

У поточному сезоні Ноєр зіграв на клубному рівні 25 матчів у всіх турнірах, з яких сім відіграв "на нуль".

Напередодні вінгер Серж Гнабрі підписав новий контракт з Баварією.