Ноєр готовий повернутись у збірну Німеччини за однієї умови

Досвідчений воротар Баварії Мануель Ноєр готовий повернутись до збірної Німеччини.

Про це повідомляє Bayern & Germany із посиланням на Bild.

39-річний голкіпер висунув Юліану Нагельсманну лише одну умову – проявити ініціативу та особисто зустрітись із ним. Ноєр наполягає на тому, щоб тренер "Бундестім" дав йому зрозуміти, що потребує його участі в матчах.

Нагадаємо, Мануель Ноєр оголосив про завершення міжнародної кар'єри у серпні 2024 року. Загалом на рахунку воротаря 124 матчі у складі Німеччини, в яких він пропустив 118 м'ячів, 51 раз зберігши свої ворота у недоторканності.

З національною командою Ноєр вигравав чемпіонат світу 2014 року, бронзові медалі мундіалю 2010-го та двічі брав бронзу Євро – у 2012 та 2016 роках.

