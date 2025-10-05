Ноєр зрівнявся з Мюллером за перемогами у Бундеслізі

Голкіпер мюнхенської Баварії після перемоги над Айнтрахтом зрівнявся з Томасом Мюллером за перемогами у Бундеслізі.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Баварія у рамках 6 туру чемпіонату Німеччини перемогла Айнтрахт Франкфурт з рахунком 3:0. Для Мануеля Ноєра цей матч став 529-м, голкіпер здобув у ньому 362-у перемогу. Таким чином, "Ману" зрівнявся зі колишнім одноклубником Томасом Мюллером за цим показником.

На третьому місці цього рейтингу розмістився ще один видатний німецький голкіпер – Олівер Кан. Він за 557 матчів має 310 перемог.

Також до топ-10 увійшли Лам, Хуммельс, Маттеус, Маєр, Кальц, а також двоє легіонерів – Роберт Левандовський та Клаудіо Пісарро.

