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Буковину може очолити досвідчений тренер УПЛ

Микола Дендак — 21 травня, 10:40
Буковину може очолити досвідчений тренер УПЛ

Михайло Співаковський розповів, що фаворитом на посаду наставника Буковини є Валерій Кривенцов.

Про це журналіст повідомив у етері YouTube-каналу "ТаТоТаке".

"На президентському рівні питання вже вирішене і головний претендент залишається тим самим – це Валерій Кривенцов. Начебто зараз шукають футболістів, які б підходили для нього за стилем гри.

Два інших претенденти за нашою інформацією, це Сергій Шищенко та Сергій Лавриненко", – сказав Співаковський.

Нагадаємо, наразі Буковина лідирує в групі "Вибування" Першої ліги України. Нещодавно клуб звільнив головного тренера Андрія Мельничука.

Раніше повідомлялося, що клуб з Чернівців отримає на наступний сезон рекордний бюджет та завдання пробитися в УПЛ, проте інвестор Буковини спростував ці чутки.

Буковина Чемпіонат України, Перша ліга Валерій Кривенцов

Валерій Кривенцов

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