Буковину може очолити досвідчений тренер УПЛ
Михайло Співаковський розповів, що фаворитом на посаду наставника Буковини є Валерій Кривенцов.
Про це журналіст повідомив у етері YouTube-каналу "ТаТоТаке".
"На президентському рівні питання вже вирішене і головний претендент залишається тим самим – це Валерій Кривенцов. Начебто зараз шукають футболістів, які б підходили для нього за стилем гри.
Два інших претенденти за нашою інформацією, це Сергій Шищенко та Сергій Лавриненко", – сказав Співаковський.
Нагадаємо, наразі Буковина лідирує в групі "Вибування" Першої ліги України. Нещодавно клуб звільнив головного тренера Андрія Мельничука.
Раніше повідомлялося, що клуб з Чернівців отримає на наступний сезон рекордний бюджет та завдання пробитися в УПЛ, проте інвестор Буковини спростував ці чутки.