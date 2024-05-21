Буковину може очолити досвідчений тренер УПЛ

Михайло Співаковський розповів, що фаворитом на посаду наставника Буковини є Валерій Кривенцов.

Про це журналіст повідомив у етері YouTube-каналу "ТаТоТаке".

"На президентському рівні питання вже вирішене і головний претендент залишається тим самим – це Валерій Кривенцов. Начебто зараз шукають футболістів, які б підходили для нього за стилем гри.

Два інших претенденти за нашою інформацією, це Сергій Шищенко та Сергій Лавриненко", – сказав Співаковський.