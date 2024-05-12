Буковина звільнила головного тренера
— 12 травня, 22:06
Чернівецька Буковина оголосила про звільнення з посади головного тренера Андрія Мельничука. Також клуб Першої ліги покине перший помічник наставника Сергій Соловйов.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Таке рішення було прийнято після поразки від Кременя (0:1).
"Буковина дякує вболівальникам за підтримку у домашніх матчах і висловлює вибачення за невиразну гру та незадовільні результати команди в останніх домашніх поєдинках.
Одразу по закінченню матчу у клубному офісі «жовто-чорних» відбулося зібрання наглядової ради, у ході якої було вирішено звільнити з посади головного тренера Андрія Мельничука, а також першого асистента Сергія Соловйова", — йдеться в повідомленні.
Виконувати обов'язки головного тренера буде спортивний директор Григорій Чурілов.
Наразі чернівецький клуб виступає в групі "Вибування" Першої ліги та має комфортну перевагу над командами, що перебувають у зоні перехідних матчів — 9 очок.
У поточному сезоні чернівчани зіграють ще два матчі — проти Гірника-Спорт (18 травня) та МФК Металурга (25 травня).
Раніше повідомлялося, що Буковина отримає на наступний сезон рекордний бюджет та завдання пробитися в Українську Прем'єр-лігу.