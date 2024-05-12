Буковина звільнила головного тренера

Чернівецька Буковина оголосила про звільнення з посади головного тренера Андрія Мельничука. Також клуб Першої ліги покине перший помічник наставника Сергій Соловйов.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Таке рішення було прийнято після поразки від Кременя (0:1).

"Буковина дякує вболівальникам за підтримку у домашніх матчах і висловлює вибачення за невиразну гру та незадовільні результати команди в останніх домашніх поєдинках.

Одразу по закінченню матчу у клубному офісі «жовто-чорних» відбулося зібрання наглядової ради, у ході якої було вирішено звільнити з посади головного тренера Андрія Мельничука, а також першого асистента Сергія Соловйова", — йдеться в повідомленні.

Виконувати обов'язки головного тренера буде спортивний директор Григорій Чурілов.

Наразі чернівецький клуб виступає в групі "Вибування" Першої ліги та має комфортну перевагу над командами, що перебувають у зоні перехідних матчів — 9 очок.

У поточному сезоні чернівчани зіграють ще два матчі — проти Гірника-Спорт (18 травня) та МФК Металурга (25 травня).

Раніше повідомлялося, що Буковина отримає на наступний сезон рекордний бюджет та завдання пробитися в Українську Прем'єр-лігу.