Я не побачив проблем: новий тренер Роми дав першу пресконференцію

Головний тренер Роми Іван Юрич не вважає свою нову команду проблемною.

Про це він заявив на своїй першій пресконференції у якості наставника римлян. Його слова наводить Football Italia.

"На мою думку, причиною звільнень завжди є результати, я знаю це зі свого досвіду. Якщо ти не досягаєш результату, то ризикуєш бути звільненим. Команда зробила заради Даніеле Де Россі все, що могла. Так мені здається. Іноді очолюєш команду і бачиш проблеми, тут я цього не відчув", – сказав Юрич.