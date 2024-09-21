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Я не побачив проблем: новий тренер Роми дав першу пресконференцію

Ігор Чернявський — 21 вересня, 18:10
Я не побачив проблем: новий тренер Роми дав першу пресконференцію
ФК Рома

Головний тренер Роми Іван Юрич не вважає свою нову команду проблемною.

Про це він заявив на своїй першій пресконференції у якості наставника римлян. Його слова наводить Football Italia.

"На мою думку, причиною звільнень завжди є результати, я знаю це зі свого досвіду. Якщо ти не досягаєш результату, то ризикуєш бути звільненим. Команда зробила заради Даніеле Де Россі все, що могла. Так мені здається. Іноді очолюєш команду і бачиш проблеми, тут я цього не відчув", – сказав Юрич.

Нагадаємо, напередодні керівництво Роми роз’яснило гравцям причину звільнення Даніеле Де Россі.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Іван Юрич

Рома

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