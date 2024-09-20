Розставили всі крапки над "і": керівництво Роми пояснило гравцям причину звільнення Де Россі

Керівництво Роми пояснило команді, за що був звільнений Даніеле Де Россі.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, гравці були шоковані звільненням легенди клубу. Рішення керівництва викликало у футболістів дуже багато питань. Зокрема, капітан команди Лоренцо Пеллегріні та захисник Джанлука Манчіні стали вимагати пояснень – як зазначає, в доволі експресивній формі.

Керівництво клубу прокомунікувало з гравцями щодо зміни тренера. Їм пояснили, що причиною звільнення стати виключно невтішні результати, а Івана Юрича запросили, бо його вважають сильним наставником.