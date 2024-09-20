Розставили всі крапки над "і": керівництво Роми пояснило гравцям причину звільнення Де Россі
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Керівництво Роми пояснило команді, за що був звільнений Даніеле Де Россі.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, гравці були шоковані звільненням легенди клубу. Рішення керівництва викликало у футболістів дуже багато питань. Зокрема, капітан команди Лоренцо Пеллегріні та захисник Джанлука Манчіні стали вимагати пояснень – як зазначає, в доволі експресивній формі.
Керівництво клубу прокомунікувало з гравцями щодо зміни тренера. Їм пояснили, що причиною звільнення стати виключно невтішні результати, а Івана Юрича запросили, бо його вважають сильним наставником.