Слот: Ми хочемо дуже скоро реалізувати наш стиль гри
Новий головний тренер Ліверпуля Арне Слот розповів, що він хоче якомога швидше реалізувати новий стиль в команді.
Його слова передає Фабріціо Романо.
"Ми хочемо дуже скоро реалізувати наш стиль гри. Йдеться про те, щоб багато володіти м’ячем, мати багато енергії. Уболівальникам подобається бачити команду, яка хоче зробити все, щоб виграти гру, і якщо гра важка, зробити все, щоб забрати її", — сказав наставник.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Ліверпуль зайняв третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії та пробився у груповий етап Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що мерсисайдці виплатять Феєнорду компенсацію у розмірі 13-15 млн євро за перехід наставника.
Слот очолював Феєнорд з 2021 року, з яким минулого сезону став чемпіоном Нідерландів. У кампанії-2023/24 виграв Кубок Нідерландів та "срібло" чемпіонату, який гарантував команді вихід до групового етапу Ліги чемпіонів.