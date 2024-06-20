Лупашко: Потрапив до клубу, який підштовхує до розвитку

Новий головний тренер Карпат U-19 Владислав Лупашко розповів, що цей клуб підштовхує його до розвитку.

Слова наставника передає пресслужба львівського клубу.

"Насамперед можу відзначити, що Карпати – це амбітний клуб, який має прагнення до постійного руху вперед. Це стосується всього: інфраструктури, клубної організації, дитячо-юнацького футболу та першої команди. Складається враження, ніби ти потрапив до клубу, який буде тебе підштовхувати до розвитку.

У нас є труднощі через відсутність гравців з 2006 року народження. Багато футболістів перейшли в інші команди, у нас немає базового року, який потрібен для роботи. Тому вирішуватимемо це питання, будемо шукати юних талантів. Можливо, доведеться грати більш молодим складом. Про це спілкуватимемося з керівництвом клубу – як вони бачать цю ситуацію, які будуть опції на ринку, кого ми зможемо підписати або залучити з нашої академії, якщо хлопці відповідатимуть необхідному рівню", – сказав наставник.

Нагадаємо, Лупашко покинув Інгулець, з яким він став чемпіоном Першої ліги. За інформацією KDK, президент Інгульця Олександр Поворознюк образився на наставника через те, що той захотів перейти у Карпати.