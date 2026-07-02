Лупашко: Лехія не була єдиним варіантом

1 липня колишній головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко очолив польську Лехію. Контракт 39-річного фахівця розрахований до 30 червня 2029 року.

Після призначення спеціаліст поспілкувався з Чемпіоном та розповів, чи були інші варіанти, а також повідомив, чи планує запрошувати українських футболістів.

– Як довго тривали перемовини з Лехією і чому ви вирішили погодитися?

-Усе вирішилося досить швидко, але водночас рішення про роботу в Лехії я ухвалював зважено. Ми пройшли кілька етапів переговорів із представниками клубу, детально обговорили довгостроковий проєкт Лехії, і саме бачення розвитку клубу стало ключовим фактором у моєму рішенні прийняти пропозицію.

– Лехія була вашим єдиним варіантом? Якщо ні, то які ще команди вами цікавилися?

– Лехія не була єдиним варіантом, але я не хотів би публічно коментувати приватні переговори. Сьогодні важливо те, що я прийняв пропозицію Лехії та повністю зосереджений на роботі в цьому клубі.

– Чи є у ваших планах підсилити команду українськими футболістами?

– Я не ділю футболістів за паспортом. Ми будемо підбирати гравців, які відповідають потребам Лехії, її рівню та нашій моделі гри. Кожне кадрове рішення має ґрунтуватися виключно на професійних критеріях.

Чи спілкувався з українцями з Лехії перед призначенням? Ні. До підписання контракту я проводив переговори лише з керівництвом клубу. Ми детально обговорили всі ключові питання, і цієї інформації мені було достатньо, щоб ухвалити рішення.

Нагадаємо, Лупашко із 31 грудня 2025 року перебував без команди. Його крайнім місцем роботи були Карпати. На чолі львівського клубу наставник провів 48 ігор та разом із "зелено-білими" зупинився за крок від єврокубків.

Також Владислав був головним тренером Інгульця, з яким виграв чемпіонат України у Першій лізі.

Зазначимо, що Лехія з 38 очками залишила елітний дивізіон Польщі й наступного сезону виступатиме в Першій лізі.