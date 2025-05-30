Два клуби АПЛ хочуть підписати новобранця збірної Італії

Два англійські клуб проявляють інтерес до центрального захисника Верони Дієго Копполи.

Про це повідомляє Альфредо Педулла.

Фаворитом у боротьбі за гравця вважається Брайтон, який уже запропонував Вероні 10 мільйонів євро плюс бонуси. Переговори між клубами тривають. Також Копполою цікавиться Астон Вілла, проте вона конкретних кроків у напрямку підписання 21-річного італійського захисника поки що не робила.

Коппола став одним із відкриттів сезону в Серії А. Цього тижня він отримав свій перший виклик у збірну Італії на червневі матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Коппола є вихованцем Верони. У поточному сезоні на його рахунку 2 годи у 34 матчах Серії А. Контракт італійця діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється у 7,5 мільйона євро.