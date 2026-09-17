Маттурро: Хто каже, що перехід у Шахтар – це крок назад, той не розбирається у футболі

Уругвайський центральний захисник Алан Маттурро пояснив, чому ухвалив рішення перейти в донецький Шахтар.

Слова гравця наводить Montevideo Portal

"У дитинстві моїми мріями було зіграти в Лізі чемпіонів і на чемпіонаті світу. Я не хочу змарнувати цю можливість. Багато хто каже: "Він поїхав в Україну – зіпсував собі кар'єру", але мене це не зачіпає. Якщо люди кажуть, що приїхати до найбільшого клубу України, який майже завжди виграє чемпіонат і гратиме в Лізі чемпіонів, – це крок назад, то у футболі вони не дуже розбираються", – заявив захисник.

Шахтар оголосив про підписання Маттурро наприкінці серпня. Угоду розраховано до літа 2031 року, а сума трансферу склала 5 мільйонів євро. За Шахтар 21-річний захисник поки що не провів жодного матчу.