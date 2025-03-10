Від самого дитинства мріяв грати у Європі: Аліссон – про свій трансфер до Шахтаря

Новачок Шахтаря Аліссон Сантана прокоментував свій трансфер у донецький клуб та розповів про цілі, яких хоче домогтися з "гірниками".

Слова 19-річного бразильця наводить пресслужба чинного чемпіона Української Прем'єр-ліги.

"Дуже радий приєднатися до команди. Я справді щасливий бути тут – від самого дитинства мріяв грати у Європі, на високому рівні, у такому великому клубі, як Шахтар. І я сподіваюся, що зможу почати свої виступи якомога швидше, аби бути корисним команді на футбольному полі.

Щодо трансферу, то я вже протягом сезону я чув подібні розмови. Звичайно, для мене це було честю, це мені лестило. У ході чемпіонату я намагався набирати якомога кращу форму, аби довести, що чутки недаремні, щоб мати змогу перейти до команди якомога швидше. І я радий, що зумів реалізуватися, аби це стало реальністю", – зазначив вінгер.