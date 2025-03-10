Від самого дитинства мріяв грати у Європі: Аліссон – про свій трансфер до Шахтаря
Новачок Шахтаря Аліссон Сантана прокоментував свій трансфер у донецький клуб та розповів про цілі, яких хоче домогтися з "гірниками".
Слова 19-річного бразильця наводить пресслужба чинного чемпіона Української Прем'єр-ліги.
"Дуже радий приєднатися до команди. Я справді щасливий бути тут – від самого дитинства мріяв грати у Європі, на високому рівні, у такому великому клубі, як Шахтар. І я сподіваюся, що зможу почати свої виступи якомога швидше, аби бути корисним команді на футбольному полі.
Щодо трансферу, то я вже протягом сезону я чув подібні розмови. Звичайно, для мене це було честю, це мені лестило. У ході чемпіонату я намагався набирати якомога кращу форму, аби довести, що чутки недаремні, щоб мати змогу перейти до команди якомога швидше. І я радий, що зумів реалізуватися, аби це стало реальністю", – зазначив вінгер.
Новачок Шахтаря також розповів про свої цілі у новому клубі.
"Передусім хотів би здобути настільки багато трофеїв, скільки команда в принципі зможе виграти за цей період. Також, звісно, хочу зробити свій внесок в історію клубу – забивати мʼячі, віддавати гольові передачі, бути важливим гравцем на полі та незамінним за його межами.
Я щиро радий опинитися тут і сподіваюся, що своєю грою здатен подарувати вболівальникам безліч незабутніх емоцій і тішити їх нашими спільними командними здобутками. Хочу забивати багато голів, віддавати багато результативних передач і створювати багато приводів для радості", – підкреслив Аліссон.
Нагадаємо, про гучний трансфер Аліссона Сантани Шахтар оголосив 10 березня. За інформацією авторитетних інсайдерів та порталу Transfermarkt, сума трансферу склала 16 мільйонів євро.