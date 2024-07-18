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Комо оголосив про підписання легендарного воротаря

Владислав Уткін — 18 липня, 13:45
Комо оголосив про підписання легендарного воротаря

41-річний іспанський голкіпер Пепе Рейна став гравцем італійського Комо.

Про це повідомила пресслужба новачка Серії А.

Контракт із досвіченим воротарем розрахований до кінця сезону-2024/25.

Рейна за свою кар'єру виступав у багатьох провідних європейських клубах, зокрема у Барселоні, Ліверпулі, Баварії та Мілані. У складі мерсисайдців Пепе ставав володарем Золотої рукавиці Англійської Прем'єр-ліги тричі поспіль (з 2006 по 2008 роки). Останнім клубом голкіпера був Вільярреал, кольори якого він захищав з 2022 року.

Напередодні ми повідомляли, що іменитий французький захисник Рафаель Варан невдовзі перейде в Комо.

Нагадаємо, клуб очолює колишній іспанський футболіст Секс Фабргеас. В останньому сезоні Комо під його керівництвом посів 2 місце у Серії Б та здобув путівку до вищого італійського дивізіону.

Вільярреал Рейна Комо

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