Комо оголосив про підписання легендарного воротаря

41-річний іспанський голкіпер Пепе Рейна став гравцем італійського Комо.

Про це повідомила пресслужба новачка Серії А.

Контракт із досвіченим воротарем розрахований до кінця сезону-2024/25.

Como 1907 is pleased to announce the signing of Pepe Reina until June 2025.



An experienced goalkeeper, Reina has defended the goals of Barcelona, Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Munich, AC Milan, Aston Villa and Lazio in his career. pic.twitter.com/CYjYL8rWll — Como1907 (@Como_1907) July 18, 2024

Рейна за свою кар'єру виступав у багатьох провідних європейських клубах, зокрема у Барселоні, Ліверпулі, Баварії та Мілані. У складі мерсисайдців Пепе ставав володарем Золотої рукавиці Англійської Прем'єр-ліги тричі поспіль (з 2006 по 2008 роки). Останнім клубом голкіпера був Вільярреал, кольори якого він захищав з 2022 року.

Напередодні ми повідомляли, що іменитий французький захисник Рафаель Варан невдовзі перейде в Комо.

Нагадаємо, клуб очолює колишній іспанський футболіст Секс Фабргеас. В останньому сезоні Комо під його керівництвом посів 2 місце у Серії Б та здобув путівку до вищого італійського дивізіону.