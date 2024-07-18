Комо оголосив про підписання легендарного воротаря
41-річний іспанський голкіпер Пепе Рейна став гравцем італійського Комо.
Про це повідомила пресслужба новачка Серії А.
Контракт із досвіченим воротарем розрахований до кінця сезону-2024/25.
Рейна за свою кар'єру виступав у багатьох провідних європейських клубах, зокрема у Барселоні, Ліверпулі, Баварії та Мілані. У складі мерсисайдців Пепе ставав володарем Золотої рукавиці Англійської Прем'єр-ліги тричі поспіль (з 2006 по 2008 роки). Останнім клубом голкіпера був Вільярреал, кольори якого він захищав з 2022 року.
Напередодні ми повідомляли, що іменитий французький захисник Рафаель Варан невдовзі перейде в Комо.
Нагадаємо, клуб очолює колишній іспанський футболіст Секс Фабргеас. В останньому сезоні Комо під його керівництвом посів 2 місце у Серії Б та здобув путівку до вищого італійського дивізіону.