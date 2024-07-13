Новачок Серії А підпише Варана — Романо

Іменитий французький захисник Рафаель Варан невдовзі перейде в італійський Комо.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що футболіст дав свою згоду на цей трансфер і угода між сторонами невдовзі буде підписана. До цього француз виступав за Манчестер Юнайтед. У минулому сезоні він зіграв 32 матчі за свій клуб та забив 1 м'яч.

🚨🔵 EXCL: Raphael Varane says yes to Como proposal! The deal is on the verge of being completed.



Project approved but it will take some days to review the contracts then subject to medical… and then, here we go.



Cesc Fabregas, key for this deal.



Exclusive story from June. 🇫🇷 pic.twitter.com/TmOntU5TkV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2024

Нагадаємо, сезон-2023/24 Комо провів у Серії Б, де посів 2 місце та здобув путівку до вищого італійського дивізіону.

Востаннє команда грала у Серії А ще у сезоні-2002/03. Вже через два роки клуб позбавили професійного статусу через банкрутство. Нинішня версія клубу з провінції Ломбардія з'явився лише у 2019 році.