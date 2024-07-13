Новачок Серії А підпише Варана — Романо
Іменитий французький захисник Рафаель Варан невдовзі перейде в італійський Комо.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що футболіст дав свою згоду на цей трансфер і угода між сторонами невдовзі буде підписана. До цього француз виступав за Манчестер Юнайтед. У минулому сезоні він зіграв 32 матчі за свій клуб та забив 1 м'яч.
Нагадаємо, сезон-2023/24 Комо провів у Серії Б, де посів 2 місце та здобув путівку до вищого італійського дивізіону.
Востаннє команда грала у Серії А ще у сезоні-2002/03. Вже через два роки клуб позбавили професійного статусу через банкрутство. Нинішня версія клубу з провінції Ломбардія з'явився лише у 2019 році.