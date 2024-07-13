Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Новачок Серії А підпише Варана — Романо

Микола Дендак — 13 липня, 23:59
Новачок Серії А підпише Варана — Романо

Іменитий французький захисник Рафаель Варан невдовзі перейде в італійський Комо.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що футболіст дав свою згоду на цей трансфер і угода між сторонами невдовзі буде підписана. До цього француз виступав за Манчестер Юнайтед. У минулому сезоні він зіграв 32 матчі за свій клуб та забив 1 м'яч.

Нагадаємо, сезон-2023/24 Комо провів у Серії Б, де посів 2 місце та здобув путівку до вищого італійського дивізіону.

Востаннє команда грала у Серії А ще у сезоні-2002/03. Вже через два роки клуб позбавили професійного статусу через банкрутство. Нинішня версія клубу з провінції Ломбардія з'явився лише у 2019 році.

Манчестер Юнайтед Чемпіонат Італії, Серія А Рафаель Варан Комо

Рафаель Варан

Інтер Маямі зробив запит щодо підписання Варана
Манчестер Юнайтед оголосив про відхід Варана
Відомий інсайдер спростував можливе продовження контракту Варана з МЮ
Манчестер Юнайтед не визначився з майбутнім Варана та Еванса
Манчестер Юнайтед веде переговори з Марсьялем щодо продовження контракту

Останні новини