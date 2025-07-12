Хорватський новачок Кривбаса оцінив рівень УПЛ

Хорватський захисник криворізького Кривбаса, перший літній новачок Анте Бекавач розповів про плани на майбутнє, а також пояснив, чому обрав пограти в УПЛ.

Його слова наводить пресслужба криворізького клубу.

"Мені надійшла пропозиція від Кривбасу. Згодом зателефонував спортивний директор Кривбаса і детально розповів про клуб. Я взяв певний час на роздуми, після чого вирішив спробувати свої сили у криворізькому клубі. Я знав, що український чемпіонат – дуже складний, це топліга. Щодо Кривбасу – це гідний клуб із серйозними амбіціями. Дуже радий, що я тут.

Мета – вигравати кожен матч, віддаватися на максимум у кожній грі та боротися один за одного. Мої особисті цілі – грати якомога більше матчів, допомагати Кривбасу досягати поставлених завдань та надійно діяти в захисті", – сказав Бекавач.