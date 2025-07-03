Трансфер вінгера збірної Іспанії став п'ятим найдорожчим в історії Атлетико

Новачок Атлетико Алекс Баена тепер може похвалитися статусом п'ятого найдорожчого придбання в історії мадридського клубу.

Вчора, 2 липня, "кольчонерос" оголосили про перехід 23-річного іспанця з Вільярреала. Сума його трансферу орієнтовно склала 45 мільйонів євро.

Це поставило футболіста на п'яту сходинку в рейтингу найдорожчих новачків Атлетико. Рекорд продовжує належати провальному трансферу Жоау Фелікса з Бенфіки за 127,2 мільйона Євро.

На другому місці розташувався найкращий гравець "матрацників" минулого сезону Хуліан Альварес, якого придбали влітку 2024 року у Манчестер Сіті за 75 мільйонів.

Топ-10 найдорожчих придбань в історії Атлетико

Жоау Фелікс (Бенфіка) – 127,2 мільйона євро; Хуліан Альварес (Манчестер Сіті) – 75 мільйонів; Тома Лемар (Монако) – 72 мільйони; Дієго Коста (Челсі) – 60 мільйонів; Алекс Баена (Вільярреал) – 45 мільйонів; Конор Галлагер (Челсі) – 42 мільйони; Радамель Фалькао (Порту) – 40 мільйонів; Вітоло (Севілья) – 35,6 мільйона; Родріго Де Пауль (Удінезе) – 35 мільйонів; Альваро Мората (Челсі) – 35 мільйонів.

Алекс Баена – вихованець Вільярреала. За "жовту субмарину" він провів 148 матчів, у яких відзначився 26 голами та 40 результативними передачами.

Нагадаємо, що до трансферу Алекса Баени Атлетико оголосив про перехід захисника Аталанти.