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Трансфер вінгера збірної Іспанії став п'ятим найдорожчим в історії Атлетико

Олексій Погорелов — 3 липня 2025, 09:31
Алекс Баена
Алекс Баена
Атлетико Мадрид

Новачок Атлетико Алекс Баена тепер може похвалитися статусом п'ятого найдорожчого придбання в історії мадридського клубу.

Вчора, 2 липня, "кольчонерос" оголосили про перехід 23-річного іспанця з Вільярреала. Сума його трансферу орієнтовно склала 45 мільйонів євро.

Це поставило футболіста на п'яту сходинку в рейтингу найдорожчих новачків Атлетико. Рекорд продовжує належати провальному трансферу Жоау Фелікса з Бенфіки за 127,2 мільйона Євро.

На другому місці розташувався найкращий гравець "матрацників" минулого сезону Хуліан Альварес, якого придбали влітку 2024 року у Манчестер Сіті за 75 мільйонів.

Топ-10 найдорожчих придбань в історії Атлетико

  1. Жоау Фелікс (Бенфіка) – 127,2 мільйона євро;
  2. Хуліан Альварес (Манчестер Сіті) – 75 мільйонів;
  3. Тома Лемар (Монако) – 72 мільйони;
  4. Дієго Коста (Челсі) – 60 мільйонів;
  5. Алекс Баена (Вільярреал) – 45 мільйонів;
  6. Конор Галлагер (Челсі) – 42 мільйони;
  7. Радамель Фалькао (Порту) – 40 мільйонів;
  8. Вітоло (Севілья) – 35,6 мільйона;
  9. Родріго Де Пауль (Удінезе) – 35 мільйонів;
  10. Альваро Мората (Челсі) – 35 мільйонів.

Алекс Баена – вихованець Вільярреала. За "жовту субмарину" він провів 148 матчів, у яких відзначився 26 голами та 40 результативними передачами.

Нагадаємо, що до трансферу Алекса Баени Атлетико оголосив про перехід захисника Аталанти.

Вільярреал Іспанія Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Алекс Баена Атлетико Мадрид

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