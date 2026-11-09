Атлетико Мадрид націлився підписати чемпіона світу з Арсенала – ЗМІ

Опорний півзахисник лондонського Арсенала та чинний чемпіон світу у складі збірної Іспанії Мартін Субіменді опинився у сфері інтересів мадридського Атлетико.

Про це повідомляє Diario AS.

За даними видання, Субіменді потрапив до списку гравців без постійної ігрової практики, яких керівництво канонірів хоче продати, аби заощадити кошти для клубу.

Стверджується, що також серед претендентів на трансфер фігурують Віктор Дьокереш, Мікель Меріно та інші неназвані футболісти.

Натомість мадридський Атлетико почав слідкувати за успіхами Субіменді, ще коли той виступав у складі Реал Сосьєдада. Утім, тоді хавбек вирішив продовжити кар'єру у лондонському колективі.

Зазначимо, що протягом поточного сезону іспанець провів у футболці Арсенала 12 матчів, з яких лише 3 поєдинки розпочав з перших хвилин.

На початку листопада цього року повідомлялося, що Субіменді бажає покинути клуб, аби реанімувати свою кар'єру. До цього стало відомо, що у послугах іспанського хавбека був зацікавлений мадридський Реал.