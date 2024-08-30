Зірковий новачок Арсенала травмувався на першому тренуванні

Півзахисник збірної Іспанії та Арсенала, за який грає українець Олександр Зінченко, Мікель Меріно, травмувався на першому тренуванні з командою.

Про це повідомляє журналіст Нізар Кінсела, з посиланням на головного тренера команди Мікеля Артету.

"Це сумно. Зіткнувся на першому тренуванні та серйозно травмував плече. Шкода, тому що ми всі були дуже раді цьому трансферу. Не виключено, що він має невеликий перелом", — сказав Артета.

Arteta confirms Mikel Merino is injured: "It's unfortunate. He has a shoulder injury and it looks like he will be out for a few weeks. He landed on the floor and Gabi landed on top of him, it's a fracture probably." — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) August 30, 2024

Зазначимо, що лише нещодавно, 27 серпня 2024 року футболіст підписав із "канонірами" контракт, сума якого, за даними авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, складає 32 мільйони євро +5 млн бонусів.

Попереднім клубом іспанця був Реал Сосьєдад. У Ла Лізі він за 6 сезонів зіграв 190 матчів та забив 20 голів. Також на його рахунку 2 голи за 28 матчів у складі збірної Іспанії, з якою він переміг на чемпіонаті Європи 2024, обійшовши у фінальній сутичці Англію.

Варто зазначити, що 28-річний вінгер став автором переможного голу у чвертьфіналі континентальної першості проти збірної Німеччини.

Нагадаємо, напередодні "каноніри" на виїзді перемогли Астон Віллу у другому турі Англійської Прем'єр-ліги. Олександр Зінченко весь матч провів на лаві запасних.