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Манчестер Юнайтед через скасований гол поступився Брайтону у другому турі АПЛ

Андрій Яросименко — 24 серпня, 16:42
Манчестер Юнайтед через скасований гол поступився Брайтону у другому турі АПЛ
Манчестер Юнайтед — Брайтон
Getty images

Сьогодні, 24 серпня, відбувся матч другого туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025, де Брайтон вирвав перемогу над Манчестер Юнайтед.

Матч закінчився з рахунком 2:1.

Домашній поєдинок "мартинів" розпочався з голом Денні Велбека, який прийняв успішну передачу від Мітоми і на 32 хвилині відкрив рахунок.

На 60 хвилині Діалло зрівняв рахунок, а Джошуа Зіркзе, який вийшов на заміну на 46 хвилині, вже через 20 хвилин оформив гол у ворота Брайтона, але після перегляду VAR арбітр оголосив про офсайд, через що гол скасували.

У доданий до другого тайму час Жуан Педро з асистом Адінгри вирвав для Брайтона домашню перемогу.

Чемпіонат Англії — АПЛ
2 тур, 24 серпня

Брайтон — Манчестер Юнайтед 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 — Велбек 32, 1:1 — Діалло 60, 2:1 — Педро 90+5.

Зазначимо, сьогодні відбудеться ще 6 матчів 2 туру АПЛ, Зокрема, Арсенал, за який грає Олександр Зінченко, зіграє на виїзді проти Астон Вілли. Також виїзний матч проведе і Евертон із Віталієм Миколенком.

  • 17:00 Манчестер Сіті — Іпсвіч
  • 17:00 Тоттенгем — Евертон
  • 17:00 Фулгем — Лестер
  • 17:00 Кристал Пелес — Вест Хем
  • 17:00 Саутгемптон — Ноттінгем
  • 19:30 Астон Вілла — Арсенал

Дивитися поєдинки можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport. Нагадаємо, у матчі-відкритті чемпіонату Англії "червоні дияволи" здобули мінімальну перемогу над Фулгемом.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брайтон Манчестер Юнайтед

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