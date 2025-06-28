Новачок АПЛ поб'є власний трансферний рекорд заради півзахисника Страсбурга
Абіб Діарра
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Новачок Англійської Прем'єр-ліги Сандерленд готовий побити свій трансферний рекорд заради півзахисника Страсбурга Абіба Діарра.
Про це повідомляє Sky Sports.
Очікується, що "коти" заплатять за футболіста 30 мільйонів фунтів, а про трансфер буде оголошено найближчим часом.
Найдорожчою покупкою в історії Сандерленда є Енцо Ле Фе, який нещодавно став повноцінним гравцем команди за 22 мільйони фунтів.
Минулого сезону Діарра зіграв 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.
Раніше повідомлялось, що Сандерленд розпочав переговори щодо воротаря збірної Польщі.