Новачок АПЛ розпочав переговори щодо трансферу воротаря збірної Польщі

Новачок Англійської Прем'єр-ліги Сандерленд розпочав переговори з Ніццею щодо польського воротаря Марцина Булки.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

До французького колективу цього літа звертались декілька клубів щодо 25-річного футболіста, проте активні переговори веде саме представник Англії.

🚨🔴⚪️ EXCL: Sunderland open talks to sign Polish goalkeeper Marcin Bulka as part of their ambitious project.



Bulka has been approached by deveral clubs this summer but #SAFC are now in active talks with OGC Nice. pic.twitter.com/Th0vMKfP1C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025

Булка є випускником Челсі, три роки був на контракті у ПСЖ, а у 2023 році перебрався до Ніцци, де виступає і зараз.

Минулого сезону поляк зіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 55 голів та вісім разів зберіг свої ворота у недоторканності.

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Сандерленд готовий заплатити Динамо клаусулу Владислава Ваната.