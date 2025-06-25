Новачок АПЛ розпочав переговори щодо трансферу воротаря збірної Польщі
Марцин Булка
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Новачок Англійської Прем'єр-ліги Сандерленд розпочав переговори з Ніццею щодо польського воротаря Марцина Булки.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
До французького колективу цього літа звертались декілька клубів щодо 25-річного футболіста, проте активні переговори веде саме представник Англії.
Булка є випускником Челсі, три роки був на контракті у ПСЖ, а у 2023 році перебрався до Ніцци, де виступає і зараз.
Минулого сезону поляк зіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 55 голів та вісім разів зберіг свої ворота у недоторканності.
Портал Transfermarkt оцінює гравця у 20 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що Сандерленд готовий заплатити Динамо клаусулу Владислава Ваната.