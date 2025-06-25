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Новачок АПЛ розпочав переговори щодо трансферу воротаря збірної Польщі

Володимир Максименко — 25 червня 2025, 14:28
Новачок АПЛ розпочав переговори щодо трансферу воротаря збірної Польщі
Марцин Булка
instagram.com/marcinbulka1

Новачок Англійської Прем'єр-ліги Сандерленд розпочав переговори з Ніццею щодо польського воротаря Марцина Булки.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

До французького колективу цього літа звертались декілька клубів щодо 25-річного футболіста, проте активні переговори веде саме представник Англії.

Булка є випускником Челсі, три роки був на контракті у ПСЖ, а у 2023 році перебрався до Ніцци, де виступає і зараз.

Минулого сезону поляк зіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 55 голів та вісім разів зберіг свої ворота у недоторканності.

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Сандерленд готовий заплатити Динамо клаусулу Владислава Ваната.

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