Легіонер Харкова зазнав серйозної травми, через яку пропустить старт сезону УПЛ

Бразильський півзахисник ФК Харків Кауан Баптістелла не зможе допомогти команді стартових матчах нового сезону УПЛ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 18-річний гравець серйозно травмував плече у контрольному матчі проти Яблонця.

За прогнозами лікарів травма потребує лікування впродовж 4 тижнів. Це означає, що бразилець майже напевне пропустить мінімум два перших тури нового сезону в УПЛ.

Кауан став гравцем Харкова у лютому, підписавши 4-річний контракт.

Напередодні стало відомо, що ФК Харків веде перемовини з Црвеною Звездою відносно підписання вінгера Дугласа Овусу.