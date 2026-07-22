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Динамо відмовилося підписувати вінгера Црвени Звезди через зв'язки клубу з Росією – ЗМІ

Олексій Мурзак — 22 липня 2026, 00:51
Динамо відмовилося підписувати вінгера Црвени Звезди через зв'язки клубу з Росією – ЗМІ
Дуглас Овусу
Getty Images

Київському Динамо запропонували варіант із підписанням вінгера Црвени Звезди Дугласа Овусу.

Про це пише Dynamo.kiev.ua.

За даними джерела, столичний клуб відмовився навіть від початкових переговорів щодо цього трансферу через те, що команда ганського гравця регулярно їздить до країни-агресора Росії на різні турніри.

Водночас за даними ТаТоТаке, сам гравець не взяв участі у жодному з цих матчів. Наразі перемовини з вінгером веде ФК Харків.

Трансферна вартість Овусу наразі оцінюється у 4,5 мільйони євро, а його контракт із сербським клубом розрахований до 31 грудня 2028 року.

У сезоні-2025/26 Дуглас сумарно провів 29 матчів, у яких забив 9 голів та віддав 1 асист.

Напередодні Динамо підписало контракт із 25-річним правим захисником Карпат Олексієм Сичем.

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