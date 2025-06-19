Колос планує підписати легіонера та двох гравців з Руха та Інгульця – журналіст назвав прізвища

Колос з Ковалівки продовжує підготовку до наступного сезону в елітному дивізіоні і планує серйозно підсилити склад для боротьби за високі позиції в сезоні 2025/26.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, шанс у першій команді отримають два гравці, які повернуться з оренд: форвард Антон Салабай (Ворскла) та фланговий півзахисник Олег Ільїн (Оболонь).

Крім того, Колос має намір підписати трьох футболістів на повноцінній основі, ще одного взяти в оренду: атакувального півзахисника Альбіна Краснічі (Приштина), лівого захисника Віталія Катрича (Інгулець), форварда Юрія Климчука (Рух), нападника Олексія Сидорова (грав в оренді за Колос, має повернутись в Металіст 1925. Клуб із Ковалівки планує знову оформити оренду)

Також Колос домовився щодо продовження контракту з опорним півзахисником Олександром Демченком.

Водночас не повернеться в Ковалівку Джованні Болівар, термін його оренди з Альбасете завершився.

Раніше повідомлялося, що Верес підпише голкіпера Колоса Валентина Гороха.