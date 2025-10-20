Манчіні відмовив Ноттінгему, Форест очолить екстренер Евертона

Ноттінгем Форест, за який виступає Олександр Зінченко, визначився із головним кандидатом на заміну Анге Постекоглу, якого звільнили напередодні.

Про це повідомляє ряд провідних інсайдерів.

Колишній тренер збірної Італії Роберто Манчіні та керівництво "лісників" не дійшли згоди щодо можливої співпраці.

Водночас очолити Ноттінгем погодився колишній тренер Бернлі та Евертона Шон Дайч. Англійський фахівець близький до підписання контракту з клубом до 2027 року.

Шон Дайч востаннє працював у Евертоні, де тренував лівого захисника збірної України Віталя Миколенка. Англійця звільнили в січні 2025 року.